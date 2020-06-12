Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону

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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал онлайн-концерты. По его словам, их можно сравнить с сексом по телефону.

Он считает, что только живые выступления могут принести настоящее удовольствие и радость. Люди, приходящие на живые выступления, не только видят своего кумира, но и наслаждаются его голосом и атмосферой, которая царит в зале.

Это секс по телефону. Мне не очень, я всё-таки любитель большой тактильных ощущений, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова мужа певицы Валерии.

По его словам, на экране нет энергетического обмена. Он проводит несколько раз онлайн-концерты, но они ему не понравились.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.