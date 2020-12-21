Пригожин считает Шнурова «избалованным ребёнком» из-за слов о корпоративах

https://static.news.ru/photo/745a27c2-43b2-11eb-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: iosifprigozhin8872/instagram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил музыканта Сергея Шнурова с избалованным ребёнком. Возмущение шоумена вызвало высказывание артиста о своих новогодних гонорарах.

Он, как избалованный ребенок: хвастается, рассказывает о своих доходах. Если ты такой умный, то помоги индустрии. У него понтов больше, чем дел, — заявил Пригожин журналистам издания Газета.Ru.

По его мнению, Шнуров больше говорит, чем делает. Пригожин считает, что зрители не ценят порядочных музыкантов и им нравится, когда «плюют в лицо».

Ранее лидер «Ленинграда» заявил, что выходит на сцену на корпоративах за 11,5 млн рублей. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса не оказала влияния на его выступления и спрос никак не изменился. Шнуров рассказал, что в течение месяца даёт два частных концерта, но не выступает в новогоднюю ночь. Исключение было сделано в 2019 году, когда заказчик предложил огромные деньги и пришлось согласиться.

Ранее Шнуров появился в качестве журналиста во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Один из вопросов музыканта касался «помощи» российских хакеров Дональду Трампу. Позже Шнуров объяснил, что в коротких фразах пытался «уместить очень много смыслов». Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс назвала вопросы музыканта «откровенно глупыми». Она считает, что раньше Шнуров задал бы действительно важный вопрос, но теперь её бывший начальник пытается эксплуатировать образ бунтаря, но это достаточно тяжело делать, имея зубы «за 15 млн», писал NEWS.ru.