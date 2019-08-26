https://static.news.ru/photo/eb743638-c805-11e9-ba97-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин рассказал о скандале в семье, который несколько лет назад разгорелся из-за избранницы среднего сына артистки. По его словам, девушка вынудила Арсения бросить учёбу в музыкальном училище и устроиться на работу. В тот момент юноше было 16 лет.

Родители просили сына вернуться домой, и в какой-то момент это всё-таки произошло. Однако спустя некоторое время Арсений ушёл из дома окончательно и отдалился от семьи. Возраст, казалось бы, оправдывает поступок молодого человека, но Пригожин по-прежнему не может забыть эти события и недолюбливает избранницу пасынка.

Не могу сказать, что моё отношение к Ане после этого изменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения, — признался продюсер беседе с « Экспресс-газетой ».

По словам Пригожина, негативное отношение к девушке сложилось вовсе не из-за того, что она происходит из обычной семьи, а главным образом потому, что она отвлекла Арсения от его карьеры пианиста. Как заметил продюсер, родители девушки - медики. Папа является главным пульмонологом Москвы и очень известных в своих кругах специалистов. Мама также связана с медициной.

Ранее News.ru писал, что старший сын Валерий Артемий Шульгин женился втайне от своей семьи. Как призналась сама певица, о бракосочетании она узнала накануне мероприятия. Избранницей 24-летнего молодого человека стала его одноклассница Наталья. Она родом из Новокузнецка, но уже много лет живёт за границей. молодые отказались от большого торжества и решили отметить свадьбу в узком кругу.