Пригожин рассказал, почему не интересуется Евровидением Пригожин: Евровидение несет только политическую смысловую нагрузку

Фото: Global Look Press

Евровидение (ESC) 2024

Конкурс «Евровидение» не несет никакой смысловой нагрузки, кроме политической, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Как он отметил в беседе с НСН, в этом конкурсе давно нет музыки.

Какую смысловую нагрузку оно несет, кроме политической? <…> Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки, — отметил Пригожин.

Продюсер объяснил, что не видит смысла смотреть Евровидение, поскольку Россия там не принимает участие. Он добавил, что готов помочь в организации российского аналога конкурса «Интервидения», однако ему ничего не известно о ходе его создания.

У нас сегодня рулят руководители телевизионных каналов, они определяют, каким оно будет, держат это, наверное, в строжайшей тайне. <…> Позовут организовать — организуем легко. Позовут принять участие — примем участие, не позовут — посмотрим со стороны, — подытожил Пригожин.

Ранее российский бизнесмен и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что, если российские артисты хотят заниматься политикой и приносить пользу государству, в этом нет ничего плохого. В качестве примера Пригожин привел певца Иосифа Кобзона. По его мнению, музыкант был «абсолютно органичен» в Государственной думе. Пригожин отметил, что Кобзон прекрасно работал над законами, лично встречался с избирателями и ему всегда было что сказать.