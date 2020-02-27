https://static.news.ru/photo/5d458290-59d7-11ea-a453-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин рассказал о том, что регулярно получает угрозы от молодого мужа своей бывшей жены Елены. Новый муж моложе Елены на 20 лет, на её деньги он открыл свой бизнес, который на данный момент прогорел.

Продюсер рассказал, что мужчина время от времени звонит ему по телефону и выражает недовольство в связи с тем, то Пригожин как-то упомянул его имя. В последнее время о бывшей семье продюсера говорят всё чаще, так как его бывшую жену, 80-летнюю тёщу и двух детей вот-вот выселят за долги из квартиры.

Разобраться в сложной ситуации пытались на шоу «Пусть говорят» на Первом канале . Елена Пригожина рассказала, что они с мужем взяли в микрофинансовой организации четыре миллиона рублей под залог квартиры. Деньги якобы понадобились на «развитие бизнеса», а именно на ремонт КаМАЗов. Супруги открыли дело в Ставропольской области по перевозке зерна по всей России.

Выплатить вовремя займ Елена не смогла, в итоге сотрудники МФО отобрали у них сначала квартиру бабушки в Чертаново, а сейчас лишают жилья на Покровке. Интересно, что в оставшейся квартире есть доля самого Иосифа Пригожина. Покупал обе квартиры он, после развода переписал жильё на бывшую супругу, чтобы к нему не было претензий.

В итоге новый муж Елены, который стал инициатором и открытия неудачного бизнеса, и взятия займа, по мнению продюсера, оставил их ни с чем.

Не думал, что спустя годы стану героем этого шоу. Хотелось бы все-таки разговаривать на другие темы, а не оправдываться. Жалею лишь об одном: не надо было ничего переписывать на жену, а просто оформить наследство на детей, — заключил Пригожин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Иосифа Пригожина Дмитрий оказался должником по кредиту. На него подали в суд, чтобы взыскать 1,16 млн рублей.