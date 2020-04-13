Пригожин рассказал о своей зарубежной недвижимости

https://static.news.ru/photo/35f9cd9a-7d40-11ea-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин с женой Валерией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин рассказал, что у него есть дача в Швейцарии. Но стоит она, по словам продюсера, дешевле, чем «сарай на Рублёвке».

Сейчас Пригожин не может выехать за границу из-за пандемии коронавируса, поэтому подумывает купить дом в России, на берегу моря. Но цены, сказал продюсер в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ , просто космические.

Как будто люди живут при апокалипсисе. Десять миллионов долларов просят за маленький дом. Конечно, ничего покупать не стал, — рассказал бизнесмен.

Дача в Швейцарии обходится ему в год в полтора миллиона рублей. Есть у Пригожина также дом в Эмиратах. Они с женой купили его в своё время потому, что это дешевле, чем гостиница.

Что же касается сбережений, то деньги в семье продюсера есть, а в условиях карантина большие траты и не нужны. Пригожин признался, что всегда откладывал сбережения на чёрный день, главное уметь бережно к ним относиться.

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