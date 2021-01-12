Пригожин рассказал о своей поездке в Дубай во время пандемии

https://static.news.ru/photo/142b3d30-54e9-11eb-8fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на угрозу заразиться коронавирусом и уменьшение доходов, многие российские звёзды шоу-бизнеса отправились на новогодние каникулы в жаркие страны. Не стал исключением и продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин для отдыха выбрал ОАЭ. Как рассказал он «Газете.Ru», при выезде нужно сделать справку, сдать тест ПЦР. Если нет страховки, то человек не сможет выехать из страны. В частности, в Дубае нужно предоставить справку, там возьмут повторный анализ, и, если человек заболел, его оправят на карантин.

Продюсер подчеркнул, что они с супругой Валерией соблюдают правила безопасности, где бы ни находились. Он считает, что «глупо говорить о том, что сидя дома, можно не заразиться и лишь в путешествии есть риск».

Какой смысл жизни без работы и путешествий? Ради чего мы живём? Чтобы бояться, прятаться, накопить деньги и умереть вместе с этой подушкой безопасности? Пандемия — не смертный приговор. Мы должны оставаться порядочными, предельно уважительными людьми, сохранить человеческое лицо по отношению друг к другу, — сказал он.

Пригожин также подчеркнул, что «нельзя осуждать тех, у кого есть возможности, и не любить тех, у кого их нет». По его мнению, самое важно — это беречь друг друга.

На своей странице в Instagram, Иосиф Пригожин опубликовал кадры со своего отдыха в Дубае. На видео он показал фрагмент шоу дронов в ночном небе.

Ранее NEWS.ru писал, что Иосиф Пригожин вызвал недоумение у пользователей призывом к властям поддержать терпящих бедствие артистов из-за пандемии. Продюсер присоединился к воззванию Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, которая требует проведения круглого стола и поддержки от властей. В воззвании говорится, что индустрию культурно-массовых мероприятий ждёт крах, если ситуация не изменится в ближайшее время. Прямые убытки организация оценивает в 13 млрд рублей из-за того, что вынуждена разрывать контракты с артистами, отменять гастроли, увольнять сотрудников. Чтобы сейчас просто выйти в ноль, необходимо продавать не менее 80% билетов на мероприятия при том, что залы сейчас разрешено заполнять на 25–50%.