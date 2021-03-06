Пригожин рассказал, как на музыкальном конкурсе «сломали» сына Валерии

https://static.news.ru/photo/50582bda-7f67-11eb-b6b0-96000091f725_660.jpg Арсений Шульгин Фото: arseniy_shulgin/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением с журналистами по поводу участия звёздных детей в различных конкурсах, а также рассказал, что представители известных династий часто сталкиваются с предвзятым отношением к себе.

Мы всё время ставим под сомнение талант человека, если он оказывается ребёнком большой знаменитости. А между тем его отпрыски хотят идти на сцену и готовы участвовать в конкурсах, — заявил продюсер.

Продюсер пояснил, что дети звёзд участвуют в соревнованиях, чтобы раскрыть свой талант, они хотят идти наравне со всеми и быть в одинаковых условиях. В качестве примера Пригожин привёл сына своей супруги Валерии Арсения, который длительное время занимался музыкой, но перестал после участия в российском конкурсе.

У нас сын, Арсений, пианист, выиграл все международные конкурсы, а на российском ему дали второе место. После чего он бросил музыку. Его сломали. Он хотел пойти своим путём, а его кинули, потому что он — сын Валерии. На самом деле мы потеряли выдающегося пианиста благодаря таким конкурсам. А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где? — задался вопросом Пригожин в интервью ФАН.

Ранее певица Валерия поздравила старшую дочь Пригожина с днём рождения и поделилась редкими фото с девушкой. Она отметила, что 2020 год выдался для Данаи непростым. Артистка пожелала, чтобы всё плохое у девушки осталось позади.

Как писал NEWS.ru, сын Валерии угадал Пригожина под Ананасом в шоу «Маска». Арсений Шульгин изначально подозревал, что исполнитель в образе фрукта с попугаем на плече является его отчимом.