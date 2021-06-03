Пригожин рассказал, как любовь к Валерии спасла ему жизнь

https://static.news.ru/photo/60fb9c78-c4ff-11eb-bb68-96000091f725_660.jpg Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как любовь и постоянные мысли о супруге — певице Валерии — спасли ему жизнь и помогли восстановиться после заражения COVID-19. Запись эфира опубликована на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Я же был в «красной зоне», туда никого не пускают. Это было тяжело. Я всё время думал о жене. Считаю, что любовь к Лере меня спасла, — вспомнил Пригожин.

Шоумен добавил, что сначала не придавал значения серьёзности инфекции, но спустя несколько дней состояние резко ухудшилось. После исцеления он и Валерия привились от COVID-19 и призвали вакцинироваться своих друзей.

Пригожин заболел COVID-19 во время отпуска в ОАЭ. Певица позже также перенесла недуг, но в более лёгкой форме. Тогда звёздная пара впервые за 18 лет рассталась на 10 дней.

Накануне Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что детей необходимо защитить от рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), Сергея Шнурова (солист группы «Ленинград», известный как Шнур), похожих на них людей, а также ото «всех маргиналов». 1 июня отмечается Международный день защиты детей.