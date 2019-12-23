https://static.news.ru/photo/61946cb0-2545-11ea-86ff-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что на улице его называют Валерием. Однако татуировку жены по примеру Агутина он делать не готов.

Я бы налепил на грудь татуировку с Валерией. Но я слишком «шерстяной», — посмеялся музыкант в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ .

Агутин опасается, что мастер может что-то сделать не так, но о том, что это за изображение, пока не рассказывает. Ему объяснил процесс набивания рисунка Владимир Пресняков, отметивший, что процесс этот довольно болезненный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин рассказал об угрозах, которые ему поступают от отца Жанны и Натальи Фриске. Владимир Фриске недоволен высказываниями продюсера о копировании Натальей образа Жанны.