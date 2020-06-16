Пригожин раскрыл правду о покупке особняка на Рублёвке за $50 млн

https://static.news.ru/photo/b41e8f62-b030-11ea-9a32-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иосиф Пригожин пребывает в шоке от слухов о покупке им дома на Рублёвке за $50 млн. Некоторые СМИ сообщили, что он и его супруга присмотрели себе дорогущий особняк в элитном месте.

Сам продюсер растерян от такой информации и называет это «нонсенсом», а также происками завистников, которые пытаются поссорить поклонников с любимыми артистами. Денег у Пригожина на такую покупку просто нет, да и вряд ли он стал тратить фантастическую сумму на «звёздный» дом.

Вы только вдумайтесь: чтобы покупать такой дом, надо, чтобы за плечами было ещё 100 миллионов. Если бы у меня было 50 миллионов долларов, я бы купил что-нибудь за пять, — приводит слова бизнесмена Пятый канал.

Пригожин добавил, что него «сроду таких денег не было» и приобретение коттеджа по бешеной цене для него — «не по Сеньке шапка». Что же касается слухов, Пригожин категорические не приемлет, когда сталкивают лбами зрителей и артистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский продюсер Иосиф Пригожин вырос в бедной семье, и ему знакома ситуация «жить от зарплаты до зарплаты». Но при этом он смог добиться материальных благ.