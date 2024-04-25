Пригожин раскрыл, каким артистам критик Козырев пытался перекрыть кислород Пригожин: критик Козырев мешал группе «Король и Шут» пробиться на сцену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что в свое время полгода «умолял» музыкального критика Михаила Козырева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поставить на радио песню российской панк-рок-группы «Король и Шут». По его словам, это говорит о характере человека.

Я знаю Козырева по временам, когда я унизительным образом размещал песни группы «Король и Шут» в эфире «Нашего радио». <...> Я понимал лицемерие этих людей и их двойных стандартов. Полгода я умолял его поставить песню группы на радио. Это говорит о характере человека, — рассказал продюсер, добавив, что подобным образом они действовали в отношении многих музыкантов.

Ранее Пригожин поразился тем фактом, что уехавшие из России артисты так озлобленно настроены против своей родины. Так он прокомментировал слова музыкального критика Михаила Козырева о том, что поддерживающие СВО россияне должны покаяться. Он добавил, что деятели культуры обязаны «строить культурные мосты и объединять».

До этого Борис Галкин объяснил, почему эмигрировавшая из страны певица Алла Пугачева назвала россиян «холопами и рабами». По его словам, в Примадонне взыграло высокомерие. Он подчеркнул, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и утратила свою былую популярность. По мнению Галкина, все новости о ней потеряли актуальность.