Пригожин раскрыл, как проведет 55-летний юбилей Продюсер Пригожин после трагедии в «Крокусе» отметит юбилей ужином с друзьями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Творческая встреча с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным к 55-летнему юбилею

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметит день рождения в кругу друзей, об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной его 55-летнему юбилею. Как считает бизнесмен, устраивать яркий праздник на фоне трагичного теракта в «Крокус Сити Холле» было бы неправильно. По этой причине на собственный юбилей Пригожин организует лишь скромный ужин.

Вероятнее всего, учитывая все события, которые произошли, наверное, неправильно мне будет устраивать какой-то яркий праздник. В целом это горе, которое коснулось нас всех. Это будет скромный ужин в кругу друзей, — рассказал продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что когда-то Алла Пугачева пела, что она у России одна, поэтому страна может спать спокойно, однако сегодня она ушла от своего народа. Он призвал певицу вернуться, чтобы государство наконец-то обрело то спокойствие, о котором она говорила.

Вместе с этим Пригожин объяснил решение Валерии вернуться на сцену. По его словам, после ухода многих артистов из России расчистилось место. Это дало певице импульс пока отложить уход со сцены и продолжить работу на творческом поприще. Продюсер также призвал гордиться такими людьми, как Валерия, пока они живы.