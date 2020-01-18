https://static.news.ru/photo/93aa08c0-39fb-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный продюсер Иосиф Пригожин считает, что телеведущая Алёна Водонаева оскорбила людей, рассуждая о «быдле» и маткапитале. По его словам, блогеры в принципе не имеют права давать оценку материнскому капиталу.

Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права, — цитирует Пригожина «Газета.Ru».

Продюсер отметил, что инициативы, озвученные президентом в послании — это надежда для многих семей.

Ранее Водонаева прокомментировала предложения президента Владимира Путина, касающиеся материнского капитала. По её мнению, теперь «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут рожать детей из стремления получить маткапитал и таким образом поправить своё материальное положение.

Ранее NEWS.ru писал, что Водонаева поругалась в прямом эфире с ведущей Ольгой Скабеевой. В частности, экс-участницу популярного реалити задело высказывание Скабеевой о её внешности.