Пригожин призвал прекратить «травлю» Лещенко из-за злосчастной вечеринки

Продюсер Иосиф Пригожин призвал представителей российского шоу-бизнеса не травить каждого коллегу, заразившегося коронавирусом. Так он прокомментировал слова певца Льва Лещенко о начавшейся «пандемии кликушества», из-за которой его обвиняют в распространении инфекции на вечеринке после заокеанских гастролей.
Пригожин в интервью «Взгляд.ру»
Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чём-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого. Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошёл месяц. И ничего страшного, славу Богу, — сказал продюсер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко, по его словам, не виделся с Надеждой Бабкиной уже три месяца. Так он опроверг информацию о том, что это он якобы заразил певицу коронавирусом. Артист недавно сам перенёс это серьёзное заболевание и верит, что исполнительница русских песен справится с недугом — ведь она на восемь лет моложе него. Певец искренне переживает за здоровье Бабкиной.
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