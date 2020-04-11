Пригожин призвал прекратить «травлю» Лещенко из-за злосчастной вечеринки

https://static.news.ru/photo/c1dfb0b4-7f48-11e9-8a3d-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин призвал представителей российского шоу-бизнеса не травить каждого коллегу, заразившегося коронавирусом. Так он прокомментировал слова певца Льва Лещенко о начавшейся «пандемии кликушества», из-за которой его обвиняют в распространении инфекции на вечеринке после заокеанских гастролей.

Пригожин в интервью «Взгляд.ру» отметил , что певец не стал «прокажённым», а после перенесённого заболевания ему необходимо пожелать здоровья.

Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чём-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого. Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошёл месяц. И ничего страшного, славу Богу, — сказал продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко, по его словам, не виделся с Надеждой Бабкиной уже три месяца. Так он опроверг информацию о том, что это он якобы заразил певицу коронавирусом. Артист недавно сам перенёс это серьёзное заболевание и верит, что исполнительница русских песен справится с недугом — ведь она на восемь лет моложе него. Певец искренне переживает за здоровье Бабкиной.