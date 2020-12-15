Пригожин пригрозил Шнурову после конфликта с Валерией

https://static.news.ru/photo/d91bd616-3efc-11eb-841c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым продолжает активно развиваться. Так, некоторое время назад продюсер пригрозил музыканту физической силой.

Такое заявление было озвучено на фоне конфликта с участием певицы Валерии.

Но когда он говорит, «Лера-фанера», хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров этих людей не трогает, — отметил Пригожин, слова которого приводит StarHit.

По словам продюсера, за оскорбление Валерии он «треснет по башке» лидера группировки «Ленинград». Пригожин также призвал музыканта не распространять откровенную ложь.

Некоторое время назад Сергей Шнуров резко высказался в адрес продюсера Иосифа Пригожина после жалоб на падение доходов артистов из-за пандемии и назвал его «холёной моськой». Таким образом музыкант ответил на просьбу дать оценку действиям артистов, которые просят господдержки, после того как их доходы резко снизились из-за ограничений по коронавирусу, и говорят о тяжёлой жизни в новых реалиях.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин обвинил Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков исполнительниц.