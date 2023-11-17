Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что приз за первое место в российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение» должен составить не менее $1 млн, сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, блин». По его словам, за второе и третьи места необходимо вручать по $500 тыс и $250 тыс. Пригожин также отметил, что конкурс «Интервидение» не должен «нести в себе никакой политики». Идею проведения мероприятия выдвинули гендиректор Первого канал Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Сначала мы плясали вокруг «Евровидения», теперь будем скакать вокруг «Интервидения», но надо создавать. Сколько можно бегать за чужими конкурсами?высказал свое мнение Пригожин.

Продюсер также отметил, что «масштабный призовой фонд» привлечет большое количество участников со всего мира. Он подчеркнул, что идея проведения «Интервидения» давно появилась в голове российских продюсеров.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что России не нужно создавать аналог Евровидения, а следует сделать собственный музыкальный конкурс, который будет объединять молодых талантливых людей по всему миру. Он поддержал приглашение на мероприятие музыкантов из стран БРИКС и азиатских государств. По словам депутата, любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения. Это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов, отметил политик.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «ИнтерВидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира.

По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представить образцы своей популярной музыки. Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в Евровидении, который в последние годы оказался «под большим политическим воздействием».

 