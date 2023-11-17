Пригожин предложил кругленькую сумму победителям российского «Евровидения» Пригожин предложил платить $1 млн победителям российского «Евровидения»

Фото: Игорь Иванько/АГН «Москва»

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что приз за первое место в российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение» должен составить не менее $1 млн, сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, блин». По его словам, за второе и третьи места необходимо вручать по $500 тыс и $250 тыс. Пригожин также отметил, что конкурс «Интервидение» не должен «нести в себе никакой политики». Идею проведения мероприятия выдвинули гендиректор Первого канал Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Сначала мы плясали вокруг «Евровидения», теперь будем скакать вокруг «Интервидения», но надо создавать. Сколько можно бегать за чужими конкурсами? — высказал свое мнение Пригожин.

Продюсер также отметил, что «масштабный призовой фонд» привлечет большое количество участников со всего мира. Он подчеркнул, что идея проведения «Интервидения» давно появилась в голове российских продюсеров.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что России не нужно создавать аналог Евровидения, а следует сделать собственный музыкальный конкурс, который будет объединять молодых талантливых людей по всему миру. Он поддержал приглашение на мероприятие музыкантов из стран БРИКС и азиатских государств. По словам депутата, любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения. Это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов, отметил политик.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «ИнтерВидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира.

По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представить образцы своей популярной музыки. Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в Евровидении, который в последние годы оказался «под большим политическим воздействием».