Пригожин пожаловался на рост цен в магазинах и аптеках

https://static.news.ru/photo/403d7e42-3c61-11eb-8258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами пожаловался на то, что в российских магазинах и аптеках резко выросли цены. По его оценкам, скачок в стоимости товаров произошёл на 40–50%.

На заседании по экономическим вопросам 9 декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Продюсер выступил за то, чтобы ввести регулирование со стороны государства на товары, которые не являются импортными. Изменение цен, подчеркнул Пригожин, понятно, когда речь идёт о привозном продукте. Но это не должно касаться товаров, произведённых в РФ. Муж Валерии отметил, что за время пандемии коронавирусной инфекции он и его семья стали тратить на продукты вдвое больше. То, что раньше можно было купить за 10 тысяч, теперь приобретается за 20.

Кроме того, рост цен продюсер для себя зафиксировал и в сфере фармацевтики. По его словам, цены на медикаменты тоже выросли. Например, Пригожин не так давно покупал лекарство от тромбоза. Оно стоит от 2,7 до 3,5 тысячи. Однако купить лекарство продюсеру удалось за 11 тысяч.

Я понимаю, что есть понятие бизнеса. Ну заработаете вы 30% маржу, но не 400% же! В законодательстве должно быть отражено, чтобы максимальная цена на препараты была не выше двойной стоимости, — цитирует Пригожина «Взгляд».

Продюсер возмущённо добавил, что в мире есть страны, где за увеличение стоимости лекарств в несколько раз могут пожизненно лишить свободы или даже расстрелять.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 90-е годы артисты зарабатывали, несмотря на отсутствие больших денег у публики, но все были уверены, что стоят на пороге новой жизни и «границы скоро откроются». Сегодня они «закрываются», и никто не знает, что будет через год или два. Такое мнение выразил Пригожин.