Пригожин поздравил мать с юбилеем через соцсети

https://static.news.ru/photo/54d83866-474b-11eb-a467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил свою мать Динару Якубовну с 80-летием через Instagram. Объяснил он это тем, что она проживает в Израиле, а из-за пандемии въезд туда разрешён только имеющим гражданство этой страны, а у него его нет.

Мамочка, я помню, поздравляю тебя! Я рядом, даже когда далеко, будь здорова и, пожалуйста, ни о чем не переживай! Можешь быть уверена, что шею шарфом укутываю, — написал Пригожин матери.

Он уточнил, что мама утром позвонила ему первой, словно опасаясь, что сын забудет о её дне рождения. Так, по словам Пригожина, она делает уже несколько лет. Продюсер добавил, что общается с ней по телефону ежедневно, но недолго. А юбилей они намерены отмечать все вместе в Zoom.

Как писал NEWS.ru, предложений выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы в 2021 году певице Валерии никто не делал. Об этом сообщил Иосиф Пригожин. При этом на вопрос, согласится ли Валерия на предложение стать парламентарием, если оно вдруг ей поступит, продюсер не ответил. Поводом для этого комментария стало сообщение источников газеты «Ведомости», которые утверждали, что партия «Единая Россия» рассматривает звёздных кандидатов в Госдуму от Москвы. В их число вошли певицы Валерия и Алла Пугачёва, комик Павел Воля, а также футболист Игорь Акинфеев.