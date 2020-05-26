Пригожин потребовал от Шнурова извиниться перед Валерией

https://static.news.ru/photo/2220c098-9fab-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не простит музыканта Сергея Шнурова за то, что тот в стихах упомянул супругу продюсера певицу Валерию. Пригожин считает, что Шнуров должен «как минимум» извиниться перед артисткой.

Также продюсер уверен, что его встреча с музыкантом кончится «точно не рукопожатием». Такие как Шнуров подают обществу плохой пример и обязательно приведут к его моральному разложению, заявил Пригожин, комментируя свой конфликт с лидером группы «Ленинград» Пятому каналу.

Пригожин добавил, что опубликованная музыкантом переписка между ними — фейк. Он предполагает, что Шнуров стал жертвой пранкеров.

Я ему не прощу только одно. Если бы он только на меня гавкал — он это делает в отношении женщины, которая его в принципе не трогает. Вы знаете, встреча закончится точно не рукопожатием. Он должен как минимум извиниться перед Валерией, перед артисткой, женщиной, матерью, — резюмировал продюсер.

Как писал NEWS.ru ранее, продюсер Иосиф Пригожин решил объяснить свои слова о «голодающих» артистах из-за того, что многие негативно отреагировали на это. Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, правда ли Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.