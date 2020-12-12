Пригожин посочувствовал поклонникам Лободы после скандала

https://static.news.ru/photo/116ed2a8-3d2b-11eb-b035-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с участием Светланы Лободы на «Золотом граммофоне». По его словам, исполнительница, которая отказалась выйти на сцену из-за реквизита, слишком эмоционально отреагировала на произошедшее.

Лобода должна была исполнить песню «Мой». Ванну во время исполнения номера, кроме неё, планировала использовать артистка Мари Краймбрери. Сообщалось, что Лобода возмутилось тем, что зрители два раза увидят ванну на сцене, и уехала с премии.

По словам Пригожина, нет никакой разницы, сколько раз за шоу перед публикой появится один и тот же реквизит, ведь каждый номер носит индивидуальный характер. Как отметил продюсер, если бы ему с кем-то пришлось делить ванну, он пригласил бы туда своего коллегу и предложил посидеть. А случившееся на премии, как считает муж Валерии, не является поводом для конфликта. В подобных случаях он призвал исполнителей находить компромисс.

Ну, если вы уже приехали, так далеко ехали, с Украины, надо было как-то сдержать себя немножко. Люди ждали, надеялись. К сожалению, артисты забывают, что они кроме себя самих ещё и перед людьми несут ответственность, — цитирует Пригожина радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, Светлана Лобода со скандалом покинула премию «Золотой граммофон», отказавшись от выступления. Директор артистки Нателла Крапивина объяснила, с чем связано такое поведение.

По её словам, Лобода вместе с командой постановщиков две недели готовила сложный акробатический номер для выступления, в котором была задействована ванна в качестве реквизита.