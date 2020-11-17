Пригожин попросил власти помочь артистам в период пандемии

https://static.news.ru/photo/118590ea-28f1-11eb-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индустрия развлечений нуждается в поддержке из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, во II квартале 2020 года предпринимателям оказывали государственную поддержку. Пригожин попросил снова снять с них налоговое бремя.

Что-то снять, перенести. Нужно найти какую-то формулу, — сказал продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что сейчас есть большое количество музыкантов, и обратил внимание на владельцев концертных площадок, которые терпят убытки из-за отсутствия мероприятий. Пригожин также подверг критике ограничения из-за коронавируса.

Представьте себе, как может Большой театр при 25-процентной заполняемости отбивать эти деньги? — добавил он.

Ранее заслуженная артистка РФ Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. Таким образом она предлагает смягчить удар, который постиг культуру, от коронавируса. Она заявила, что люди заблуждаются, распространяя мифы о богатстве артистов. По её словам, у большинства из них такая же жизнь, как у остальных.

В свою очередь певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте новогодних «огоньков» невыполнимой.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры. При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей, писал NEWS.ru.