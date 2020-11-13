Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту «голубых огоньков»

https://static.news.ru/photo/5bc7fa34-2677-11eb-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Призыв певца Валерия Меладзе, который обратился к артистам с предложением отказаться от съёмок в новогодних передачах, поддержал продюсер Иосиф Пригожин.

Валерий, по существу, прав, получается такая история, что во всём виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит, — сказал Пригожин РИА Новости.

О бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит. По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев. Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте новогодних «огоньков» невыполнимой.

Как писал NEWS.ru, король российской поп-сцены Филипп Киркоров устроил скандал прямо на съёмках новогоднего шоу, нецензурно бранясь на своих помощников. В этот момент певший с ним дуэтом бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян не знал, куда прятаться от гнева звезды.

Во время съёмок стало известно, что Киркорову привезли не ту фонограмму. Киркоров остановил работу и принялся кричать на оплошавших помощников матом.