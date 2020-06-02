Пригожин хочет как Кобзон создать фонд помощи артистам

Иосиф Пригожин хочет организовать фонд помощи артистам, которые оказались в затруднительном финансовом положении. Это касается как молодых, так и вышедших на пенсию представителей профессии.
Руководить фондом Пригожин готов бесплатно, главное, чтобы его поддержали коллеги. Продюсер уже всё продумал: входить в фонд могут музыканты, актёры и даже блогеры. Взносы будут делать сами артисты не чаще одного раза в год,
Бухгалтеры и юристы будут работать в фонде бесплатно. Так, Пригожин уверен, что один раз скинувшись, фонд помог бы деньгами на лечение Анастасии Заворотнюк.
Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет, — цитирует издание Пригожина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, обратившихся за господдержкой. По его словам, они имеют на это полное право, поскольку исправно платят налоги.
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