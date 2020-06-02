Пригожин хочет как Кобзон создать фонд помощи артистам

https://static.news.ru/photo/008e7638-a559-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин хочет организовать фонд помощи артистам, которые оказались в затруднительном финансовом положении. Это касается как молодых, так и вышедших на пенсию представителей профессии.

Руководить фондом Пригожин готов бесплатно, главное, чтобы его поддержали коллеги. Продюсер уже всё продумал: входить в фонд могут музыканты, актёры и даже блогеры. Взносы будут делать сами артисты не чаще одного раза в год, пишет «Собеседник».

Бухгалтеры и юристы будут работать в фонде бесплатно. Так, Пригожин уверен, что один раз скинувшись, фонд помог бы деньгами на лечение Анастасии Заворотнюк.

Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет, — цитирует издание Пригожина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, обратившихся за господдержкой. По его словам, они имеют на это полное право, поскольку исправно платят налоги.