Пригожин рассказал, что могло бы поднять рейтинги новой «Фабрики звезд» Пригожин: интерес к новой «Фабрике звезд» был бы выше на Первом канале

Интерес публики к музыкальному проекту «Фабрика звезд», который сейчас выходит на ТНТ, мог быть выше на Первом канале, предположил на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что само по себе шоу неплохое.

Дело все в том, что «Фабрику звезд» за 20 лет привыкли видеть на Первом канале. Я думаю, что, возможно, если бы «Фабрика» была на том же канале, возможно, интереса было бы больше, потому что всегда трудно завести на канал продукт, который уже был на другом канале когда-то. Но сам проект неплохой, это возможность для звезд выйти на сцену, на площадку, — отметил Пригожин.

Продюсер также обратил внимание, что в новом проекте теперь участники разделены на две команды: фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова и лидера «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Пригожин считает, что это было хорошим решением для проекта.

Ранее сын российской телеведущей Тины Канделаки Лео покинул проект «Фабрика звезд». Такое решение он принял в эфире шоу и объяснил его уверенностью в том, что добьется успехов и без участия в проекте.

Молодой человек уступил свое место исполнителю Никите Уфимцеву. Тот был тронут этим жестом и даже расплакался. Растрогалась и сама Канделаки, она высоко оценила поступок сына.