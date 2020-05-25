Пригожин ответил Шнурову на стихи о Валерии

https://static.news.ru/photo/463da118-9ec9-11ea-aa2c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за его «грязные стишки» и упоминание в них певицы Валерии.

Он сообщил, что музыкант, вероятно, употребляет наркотические вещества и знает только «слово на три буквы».

Ты в натуре что-то куришь или колёса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трём весёлым буквам. Тебе всё равно про кого с грязненькой рифмочкой — про Иисуса или про Собчак, — привели слова Иосифа Пригожина на Ntv.ru.

Продюсер также отметил, что он никогда не упоминал кого-либо из семьи Сергей Шнурова, тогда как тот покусился на «святое».

Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время всё расставит по своим местам. В любом раскладе семья, жена и дети — святое, а у тебя границы стёрты, — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее NEWS.ru писал, что Иосиф Пригожин разоблачил Сергей Шнурова и заявил, что музыкант только делает вид своей близости с народом. Продюсер также отметил, что Сергей Шнуров вместо того, чтобы защитить своих коллег, делает на их горе пиар.