Пригожин отреагировал на новость о скором отцовстве Шнурова

https://static.news.ru/photo/81602b1e-3d46-11eb-9fc0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поздравил с новостью о скором отцовстве своего «вечного оппонента», музыканта и депутата Сергея Шнурова и посоветовал ему «не учить малыша нецензурной лексике».

Ну слава богу, слава богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит, — цитирует Пятый канал Пригожина.

Он добавил, что до новости об отцовстве Шнурова не знал о наличии у него уже двух детей.

Надеюсь, они у него вырастут достойными ребятами, кто бы у него ни родился. Самое главное, я желаю, чтобы они были здоровыми и счастливыми. Я человек не злой и не злопамятный, я могу только поздравить с таким сообщением и пожелать просто счастья, здоровья, это самое главное, — заявил продюсер.

Пригожин также посоветовал солисту «Ленинграда» не учить ребёнка нецензурным выражениям.

Весь мир знает мат, но нужно знать, где, когда и в каком месте применять его можно. В каких кругах, — отметил Пригожин.

По словам продюсера, он не принимает конфликт со Шнуровым близко к сердцу, хотя и есть причины для расстройства.

Ранее стало известно, что создатель группы «Ленинград» и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров ждёт пополнения в семье. Его жена Ольга из Екатеринбурга скоро родит первенца, а для поющего политика этот ребёнок станет третьим, писал NEWS.ru.