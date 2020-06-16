Пригожин раскритиковал Боню за слова о «нищебродах»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню за высказывание о россиянах с маленькой зарплатой, которых она назвала «криворукими алкоголиками и нищебродами».
По его словам, он в шоке от таких сравнений. Возможно, так проявляется влияние на людей коронавируса,
Он отметил, что не следует наказывать Боню за её слова, поскольку это только позволит ей получить «лишний пиар».
Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию? — недоумевает продюсер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что слова Бони о россиянах раскритиковал и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, экс-участница «Дома-2» не способна высказывать мнение. К тому же, как заявил он, точка зрения «силиконовых имплантов» ему не интересна. Мнение Бони мало кого интересует, потому что оно может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги, добавил депутат.
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