Пригожин раскритиковал Боню за слова о «нищебродах»

https://static.news.ru/photo/d2284c1a-b025-11ea-9f1d-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» и телеведущую Викторию Боню за высказывание о россиянах с маленькой зарплатой, которых она назвала «криворукими алкоголиками и нищебродами».

По его словам, он в шоке от таких сравнений. Возможно, так проявляется влияние на людей коронавируса, предположил Пригожин в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил, что не следует наказывать Боню за её слова, поскольку это только позволит ей получить «лишний пиар».

Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию? — недоумевает продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слова Бони о россиянах раскритиковал и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, экс-участница «Дома-2» не способна высказывать мнение. К тому же, как заявил он, точка зрения «силиконовых имплантов» ему не интересна. Мнение Бони мало кого интересует, потому что оно может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги, добавил депутат.