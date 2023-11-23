Пригожин оценил обещание Вайкуле вернуться в случае покаяния россиян Продюсер Пригожин: российским зрителям не в чем каяться перед Вайкуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не будет выступать в РФ, пока россияне не «покаются», оторвано от реальности, рассказал в беседе с Lenta.ru российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, российские зрители не должны извиняться перед исполнительницей, время которой уже прошло.

Можно одним словом скажу? Долбанутая, — заявил продюсер.

Он напомнил, что Вайкуле много лет пользовалась Россией в качестве основной площадки для своих выступлений, здесь находилась ее зрительская аудитория и здесь она зарабатывала деньги. Поэтому Россия певице ничего не должна. Пригожин также напомнил 69-летней исполнительнице, что времена меняются и на ее место пришли новые артисты.

Да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял, — резюмировал продюсер.

Он также посоветовал певице в первую очередь разобраться с властями своей страны, которая устроила «отмену» российской культуры.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что готова вернуться на российскую сцену, если «будут извинения и покаяния» со стороны зрителей. Исполнительница отметила, что в настоящее время она не хочет выступать в России, но пытается «просветить» и «вразумить» россиян.