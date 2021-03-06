Пригожин оценил идею Соседова запретить детям звёзд участвовать в шоу

https://static.news.ru/photo/a7037f44-7f6b-11eb-a326-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание музыкального критика Сергея Соседова запретить звёздным детям принимать участие в различных шоу наравне с обычными конкурсантами.

Продюсер отметил, что звёздная семья сталкивалась с такой ситуацией, когда первое и второе место в одном из конкурсов отдавали по блату.

Однако то, что говорит этот так называемый критик, исключительно его точка зрения. А моё мнение абсолютно отличается от его, — подчеркнул Иосиф Пригожин.

По его мнению, в российском обществе распространён стереотип по поводу звёздных детей.

Если люди любят заниматься творчеством, музыкой, сниматься в кино, то почему они в принципе должны у кого-то спрашивать разрешения? Они должны делать то, что им нравится. Это сугубо русское заблуждение, считать, что природа отдыхает на чьих-то детях. Это неправильно. Это неправда, — считает продюсер.

Пригожин уверен, что династийность является нормальным явлением. Он считает, что будет смешно наблюдать, если у большой звезды сын будет работать электриком или слесарем. Такое может произойти, если родителям нет никакого дела до своих детей, либо ребёнок занимался «чем-то не тем».

Вспомните актёра Кирка Дугласа, у него сын — замечательный артист Майкл Дуглас, — отметил Пригожин в интервью ФАН.

Как писал NEWS.ru, ранее Иосиф Пригожин рассказал, как на музыкальном конкурсе в России «сломали» сына Валерии Арсения Шульгина. Юноша был пианистом и выигрывал международные конкурсы, а в России занял второе место и после этого перестал заниматься музыкой.