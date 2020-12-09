Пригожин объяснил, почему Валерия отказалась выступать в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/31edfd44-3a9a-11eb-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его супруга Валерия не будет выступать на корпоративе в новогоднюю ночь в одном из городов России, за что ей должны были заплатить гонорар в несколько миллионов рублей.

Пригожин уточнил, что деньги за выступление Валерии были выплачены заранее в полном объёме и теперь его супруга была вынуждена вернуть гонорар заказчикам. Концерт певицы на новогоднем корпоративе не состоится из-за коронавирусных ограничений, согласно которым в 23.00 мероприятие должно закончиться, передаёт РИА Новости

Мы вынуждены были отказаться в связи с изменениями, потому что Новый год предполагает 00:00. И те средства, которые мы получили, были возвращены заказчикам, — рассказал продюсер.

Пригожин также подтвердил, что Валерии пришлось отменить все выступления в декабре, деньги также были возвращены заказчикам. Продюсер подчеркнул, что они с супругой «поступили как порядочные люди». Пригожин также ответил всем ненавистникам.

Ну и пусть порадуются те, кто не радуется за нас! Те, у кого жмёт в одном месте и у кого нет денег, пусть они теперь порадуются, что и у нас их тоже нет! — заметил он.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Иосиф Пригожин признался, что они с супругой уже перестали строить какие-то планы и стараются жить настоящим моментом, исходя из сложившихся обстоятельств. Также он сообщил, что они вынуждены возвращать деньги за запланированные ранее новогодние мероприятия.