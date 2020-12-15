Пригожин обвинил Валерию в измене ради пиара клипа

«Это называется — здравствуйте, „два кусочека колбаски“... Я вас понимаю как продюсера, но это всё печально», — сказано в одном из комментариев. «Радует, что главный герой — свежий, неизбитый актер. Ну а в песне по-прежнему режет слух частое употребление „Пьяная“», — написано в другом.
«Каждый день ждем», «Видно, крутяк будет», «Валерия, скорей бы уже, ждём», — заявили оптимистично настроенные почитатели творчества певицы.
Ранее, как писал NEWS.ru, Пригожин объяснил, почему Валерия не будет выступать на корпоративе в новогоднюю ночь в одном из городов России, за что ей должны были заплатить гонорар в несколько миллионов рублей.