Пригожин обвинил Валерию в измене ради пиара клипа

https://static.news.ru/photo/b119a86a-3eec-11eb-939e-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга Валерия ему изменила. Досада, впрочем, шуточная, она является частью пиар-кампании нового клипа певицы.

Пригожин обнародовал в Instagram тизер нового ролика на песню Валерии. Артистка появилась в кадре с крепким молодым человеком.

Измеенаааа! На глазах у всего честного народа, а на самом деле это любовь. Скоро, — подписал видео продюсер.

Поклонники звёздной пары новинку восприняли неоднозначно. Одни чувство юмора продюсера и трек его жены оценили положительно. Другие посчитали песню неудачной.

«Это называется — здравствуйте, „два кусочека колбаски“... Я вас понимаю как продюсера, но это всё печально», — сказано в одном из комментариев. «Радует, что главный герой — свежий, неизбитый актер. Ну а в песне по-прежнему режет слух частое употребление „Пьяная“», — написано в другом.

«Каждый день ждем», «Видно, крутяк будет», «Валерия, скорей бы уже, ждём», — заявили оптимистично настроенные почитатели творчества певицы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пригожин объяснил, почему Валерия не будет выступать на корпоративе в новогоднюю ночь в одном из городов России, за что ей должны были заплатить гонорар в несколько миллионов рублей.