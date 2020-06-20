Пригожин обнародовал «историческое» видео с молодой Валерией

https://static.news.ru/photo/4f1009fe-b2c2-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал малоизвестное видео со своей супругой — певицей Валерией. Он назвал опубликованную запись «историческим эксклюзивчиком».

На кадрах видно, как Валерия перед камерой читает прогноз погоды. По ходу повествования исполнительница читает стихи и напевает песенки, таким образом рассказывая о выпадающих осадках в российских городах. Прогноз погоды был записан для «Метео ТВ».

Продюсер подчеркнул, что запись была сделана в 1998 году. Тогда Валерии было 30 лет.

Вот так исторический эксклюзивчик, — подписал Пригожин видеозапись в Instagram.

Подписчики продюсера оценили опубликованные кадры. Пользователи Сети подчеркнули, что Валерия на видео ещё совсем «молоденькая» и очень милая. Многие, в свою очередь, посетовали на то, что сейчас прогноз погоды читают совсем не так.

Сейчас так говорят, что вникнуть не успеваешь, как уже вещают про что-то другое, — пожаловалась под видео на странице продюсера одна из подписчиц.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пригожин снова вызвал гнев подписчиков. На этот раз поводом для недовольства пользователей Сети стало видео из самолёта. Продюсер вместе с супругой Валерией уселся в кресла, нацепив на лицо защитную маску.