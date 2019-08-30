https://static.news.ru/photo/8d6321d0-ccc4-11e9-a638-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы Наргиз Закировой, назвавшей его супругу Валерию «тёлочкой в туфлях». По его словам, бывшая подопечная Фадеева вряд ли хотела по-настоящему оскорбить его жену.

Да вы знаете, ну бывают у всех оговорки какие-то. Она сама, наверное, поняла неосторожность или склейки, или фразы какой-то. Я бы ещё мог бы понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или ещё кого-то, — заметил он в беседе с « 360 ».

По его словам, Валерия уже посмотрела видео с извинениями Наргиз и поняла, что произошла банальная ошибка. Он отметил, что артистка поступила мужественно, принеся публичные извинения, хотя, на его взгляд, эта оговорка не стоила такого пристального внимания. Продюсер признался, что слово «тёлочки» совсем не характеризует Валерию, которая выглядит явно моложе своего возраста и может дать фору более молодым представительницам российской поп-сцены.

Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда красоты — разве же это плохо? — подчеркнул Пригожин.

Ранее Наргиз эмоционально противопоставила себя «тёлочкам в туфлях» и другим звёздам шоу-бизнеса, которые обладают стандартной внешностью. В контексте этого артистка упомянула имя Валерии. Позднее Наргиз осознала свою ошибку и записала видеообращение, где принесла извинения за свою оговорку, писал News.ru.