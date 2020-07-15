Пригожин не комментирует выступления сестры Фриске из-за агрессии её отца

https://static.news.ru/photo/e3b7ceda-c6ad-11ea-a0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что боится вызвать агрессивные нападки отца Жанны Фриске, если будет комментировать выступления его дочери Натальи.

Ранее стало известно, что Наталья Фриске была приглашена на свадебную вечеринку в Подмосковье, на которую надела платье покойной сестры и спела её песню «Где-то летом».

Как отметил шоумен, его комментарии могут вызвать негативную реакцию Владимира Фриске, как это было уже когда-то. Однажды Пригожин уже высказался о звёздной семье и до сих пор, по его словам, получает «сообщения угрожающего характера».

Я человек, обладающий определённым статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки, — отметил продюсер.

Пригожин сказал, что такое поведение за отцом певицы стало наблюдаться после слов продюсера, что Жанну Фриске невозможно заменить.

Накануне Наталья Фриске заявила, что никто не думал устраивать пиар-кампанию за счёт памяти певицы. Видео выступления вызвало шквал критики, сообщал NEWS.ru.

Многие подписчики отметили, что Наталья очень похожа на Жанну, но для полного сходства ей не хватает музыкального слуха и пластики. Большинство пользователей раскритиковали Наталью, назвав её «неудачной копией» сестры.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.