Пригожин назвал причину того, что Королеву вырезали из трансляции концерта Пригожин: Королеву могли вырезать из эфира из-за конкуренции каналов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королева

Певицу Наталью Королеву могли вырезать из трансляции праздничного концерта в Кремлевском дворце из-за того, что он сидит в жюри телепередачи канала-конкурента, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью MK.RU. Он также возмутился такой практике «отмены».

Наверное, потому что она на другом канале сидит в жюри. <...> Вот меня, честно, поражает это. Зачем вы зовете артистов, чтобы потом их не показать? Это просто, честно, уже поперек горла стоит, — заявил он.

Пригожин также рассказал, почему певица популярна. По его словам, Королева уже долгое время находится на сцене, имеет богатый репертуар и потрясающие песни, написанные ее бывшим мужем, композитором и поэтом Игорем Николаевым.

Королева выступила в Кремле в День Победы с песней «Только ты не умирай», которую написал композитор Игорь Николаев. Однако номер артистки вырезали из эфира. Певица, уроженка Украины, появилась на сцене с георгиевской лентой. Фанаты считают, что такой жест можно назвать вызовом президенту Владимиру Зеленскому.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее допустил, что выступление Королевой в Кремле вырезали из эфира из-за ее нежелания высказать свою позицию по военной спецоперации. По его словам, поклонники должны знать отношение артистки и ее семьи к СВО. Кроме того, Милонов упрекнул Королеву за поездки в США, которые отправляют вооружение Украине.