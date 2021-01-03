Пригожин назвал некорректным сравнение заработков артистов и врачей

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Продюсер Иосиф Пригожин призвал не сравнивать заработки представителей шоу-бизнеса с зарплатами медиков, педагогов или рабочих. Он отметил, что такое сравнение некорректно, поскольку артисты работают в иной сфере экономики, где отсутствует стабильность.

Ни один артист, по сравнению, скажем, с металлургом, не может рассчитывать на стабильный заработок! Сегодня ты собираешь полные залы, а завтра они пусты — популярность быстро проходит! — цитируе т его «Экспресс-газета».

Пригожин добавил, что, на его взгляд, некоторые отечественные знаменитости талантливее западных звёзд, но те более популярны и успешны по причине удачной маркетинговой стратегии.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга Пригожин певица Валерия предрекла российской эстраде катастрофу, если ограничения, связанные с коронавирусом, сохранятся в ближайшее время. Она отметила, что от артистов, которые лишились доходов, зависит множество людей, задействованных в организации и проведении выступлений. Это тысячи человек, у которых к тому же есть собственные семьи.