Пригожин назвал настоящую причину старой вражды с Руссо

Иосиф Пригожин рассказал, за что раньше били Авраама Руссо. Продюсер в очередной раз негативно высказался в адрес певца в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Пригожин повторил , что именно благодаря результатам его работы Руссо стал звездой. А то, за что его раньше били, никак не связано ни с музыкой, ни с бизнесом.

Ему набили морду кто-то, понимаете. За женщину, наверное. А он сейчас обвиняет всех в смертных грехах. У меня вывод простой. Когда человеку бьют ниже пояса — значит там замешано что-то другое. Не бизнес, деньги и месть. Меньше надо было со своей пипкой бегать по всем женщинам, — высказался продюсер.

Пригожин добавил, что полностью ручается за свои слова, в отличие от оппонента.

Я за свои слова ответил. А что сейчас с ним происходит? Да ничего. Мы, продюсеры, живём жизнью артистов. Мы им отдаём своё сердце и свою душу, — заявил продюсер.

Ранее Авраам Руссо прокомментировал возможный иск Иосифа Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певец утверждает, что продюсер «потерял разум».