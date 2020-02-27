https://static.news.ru/photo/ceeb348a-59c8-11ea-b111-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на очередные нападки со стороны телеведущей и юриста Екатерины Гордон. По его словам, он с ней даже не знаком, но не может позволить ей плохо говорить о своей семье.

А кто такая Катя Гордон? Адвокат без статуса, певица без голоса, — заявил Пригожин в эфире НСН.

Он добавил, что телеведущая пытается «хайповать» на имени его супруги Валерии. При этом продюсер назвал Гордон «фальсификатом».

У неё были виды на общество сильных женщин, она пользуется фамилией известного телеведущего, у неё нет своей фамилии. Она использует ситуацию для собственного пиара, — подытожил Пригожин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гордон вспомнила, как когда-то оклеветала себя, опровергнув свои же признания о рукоприкладстве мужа. Записать это видео её просил экс-супруг Сергей Жорин. Впоследствии он сказал, что стёр видео, однако оно каким-то образом оказалось у Пригожина. Именно он, по словам Гордон, «слил» его журналистам. Таким образом Пригожин и Валерия помогли Жорину добиться своего.