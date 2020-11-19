Пригожин критически отнёсся к проведению Евровидения онлайн

https://static.news.ru/photo/6d0878fc-2a71-11eb-9e7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин остался не в восторге от идеи Европейского вещательного союза провести конкурс «Евровидение-2021» в онлайн-формате. Он считает, что идея конкурса обесценивается без живых эмоций.

Организаторы допускают, что пандемия коронавируса не позволит провести Евровидение-2021 в классическом формате. На такой случай они попросили артистов записать свои выступления — эти записи будут допущены до конкурса при условии, что до мая 2021 года их нигде не опубликуют.

Пригожин отметил, что в нынешних реалиях Евровидение вообще мало кого интересует — и тем более то, как конкурс будет выглядеть. Тем не менее он считает, что подобное мероприятие имеет смысл только вживую.

Онлайн-жизнь хороша, но спустя какое-то время люди этого наедятся. Поэтому я за живое общение и считаю, что Евровидение не имеет никакой целесообразности, если там нет живых эмоций. Эмоции — это всё. Без них конкурс никому не нужен, — цитирует Пригожина НСН.

Продюсер также заметил, что разговоры об онлайн-формате — пока только идея. И далеко не факт, что всё на самом деле сложится именно так.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин публично обратился к властям с просьбой поддержать артистов. Он заявил, что индустрия развлечений нуждается в поддержке из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.