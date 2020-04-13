Пригожин и Валерия назвали Прилучного негодяем

https://static.news.ru/photo/6d5d8960-7daa-11ea-8e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия прокомментировали скандал, который произошёл в семье актёра Павла Прилучного.

Ранее актриса Агата Муцениеце призналась, что супруг поднял на неё руку. А после этого Прилучный выгнал свою возлюбленную и двух общих детей на улицу.

Валерия сказала, что если это правда, то он негодяй и нет ему оправданий, — передал слова артистки Пригожин.

Сам продюсер призвал спокойно разобраться в этой ситуации. По его словам, Прилучный мог ударить жену по какой-то веской причине. Однако он отметил, что этого оставлять нельзя. Мужчина, один раз избивший свою жену, обязательно это повторит, пишет «МК».

Как сообщал NEWS.ru, поклонники Муцениеце рассказали о том, как стали свидетелями неадекватного поведения её супруга, актёра Павла Прилучного. По их словам, перед публикацией скандального видео артистка вела прямой эфир с другом. В какой-то момент муж ворвался в кадр и начал кричать на неё, несмотря на то что супруга предупредила о съёмке. Затем он вырвал смартфон из её рук.