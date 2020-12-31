Пригожин эмоционально отреагировал на рождение внучки

https://static.news.ru/photo/59eef31a-4c2f-11eb-a14d-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин очень рад тому, что в первый день 2021 года в их семействе родился ребёнок.

Радуемся, что на свет появился ещё один человечек. Это хорошее событие. Хорошее начало года. Нет ничего лучше, чем рождение нового чуда, нового ангела, — рассказал Пятому каналу Пригожин.

По его словам, сейчас семья готовится отметить радостное событие. Правда, праздновать рождение внучки будут только бабушка с дедушкой. Молодые родители присоединятся к ним позже. Мать ребёнка Лиана и отец Арсений пока находятся в клинике.

Продюсер добавил, что молодая мама и её новорождённая дочка чувствуют себя прекрасно. Малышка родилась на свет здоровой.

Ранее певица Валерия в социальной сети сообщила, что в первый день 2021 года стала бабушкой. Она заявила, что плачет от радости и не может поверить счастью.

Младший сын певицы 22-летний Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой в августе прошлого года. Уже тогда поклонники, рассматривая появившиеся в Сети фото со свадебной церемонии, обратили внимание на округлившийся живот невесты. Позже пара подтвердила, что действительно ожидает пополнения, писал NEWS.ru.