Приготовления к похоронам Егора Зайцева начались на Жегаловском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Приготовления к похоронам модельера Егора Зайцева, сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева, начались на Жегаловском кладбище в Щелковском районе Московской области, передает корреспондент NEWS.ru. Егора похоронят в 20 метрах от отца.

Отмечается, что накануне могилу Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни 30 апреля 2023 года, тщательно убрали. Там остался только один букет цветов и крест. По данным Дома моды Зайцева, начало церемонии прощания с Егором Зайцевым ожидается в 12:00. Оно пройдет в храме Троицы Живоначальной в Щелково. Там же прошло прощание с Зайцевым-старшим.

Ранее подруга семьи Зайцевых Марина Синотова рассказала, что после смерти сына Вячеслава Зайцева Дом моды должен стать музеем его имени. Она отметила, что под эти цели можно было бы выделить часть здания, где желающие смогут ознакомиться с историей творческой семьи.

До этого юрист Илья Русяев предположил, что внучкам Вячеслава Зайцева Анастасии и Марии Зайцевым после смерти отца Егора придется разбираться с наследством. По его мнению, им предстоит погрузиться в юридические тонкости вступления в права наследования, а также заняться погашениями задолженностей и возможными судебными спорами.