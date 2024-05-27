«Приезжала с любимым человеком»: Волочкова показала 18-летнюю дочь Волочкова рассказала о визите дочери с возлюбленным и поделилась фото

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что в ее загородный дом на выходных приезжала дочь Ариадна со своим возлюбленным. Артистка восхитилась, какую заботу и внимание проявляет девушка. По словам знаменитости, дочь готовила ей завтрак. Однако молодого человека Ариадны балерина не показала.

Эти выходные были прекрасными, творческими, рабочими. Ариадна, любимая доченька, приезжала с любимым человеком. Прекрасно провели эти дни. Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна ее забота и внимание. В моем доме возможна свобода и независимость во всем, — написала Волочкова.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что негативные комментарии о деятелях культуры оставляют нереализованные и несчастные люди. В качестве примера он привел балерину Анастасию Волочкову, которую в медиапространстве подозревают в злоупотреблении алкоголем.

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