«Приезжай, поговорим»: Джигурда ответил Пугачевой на критику артистов Джигурда: Пугачева заслужила милосердие

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Никита Джигурда

Певица Алла Пугачева заслужила милосердие, считает шоумен Никита Джигурда. В интервью MK.RU он напомнил о словах Примадонны, что нормальные люди возвращаться в Россию не собираются и позвал ее «поговорить на интеллектуальном уровне».

Приезжай и поговорим на интеллектуальном уровне. Алла, чтобы ты не сказала, ты должна понять, что Россия на сегодняшний день — крепость против извращенцев, Содома и Гоморры, — заявил он.

Ранее певец Стас Михайлов заявил, что уехавшие из страны артисты еще вернутся и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Пугачева в ответ на это иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу, а «нормальные люди» в РФ не возвращаются.

Мнения коллег по цеху в ситуации с конфликтом разделились, заявил позже продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, некоторые из них выбрали стоять за свою страну со всеми ее плюсами и минусами, а другие просто предали родину. Причем последних меньшинство, добавил он.

На скандал отреагировала и певица Клава Кока. Она призналась, что не является сторонником вступать в конфликты в медиапространстве, но подчеркнула, что не понимает высказываний Примадонны. Она считает неправильными ее высказывания как о России, так и об оставшихся в стране артистах.