«Приезжай хоть на денек»: Пугачева отметила 21 год знакомства с Галкиным Пугачева и Галкин поздравили друг друга с 21-й годовщиной со дня знакомства

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева в одиночестве отметила 21-ю годовщину с дня знакомства со своим нынешним мужем и иноагентом Максимом Галкиным. Певица написала на своей странице в соцсетях нежное обращение к супругу и поблагодарила за цветы, которые он ей прислал. Фото с поздравлениями опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Сегодня наш праздник, любимый, 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек, — подписала артистка свое фото на фоне цветов.

Максим Галкин также признался в горячих чувствах к супруге. Он опубликовал их совместное фото, сделанное несколько лет назад, и добавил, что сейчас даже любит жену чуть больше.

21 год вместе — люблю тебя, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше, — написал юморист.

Официально Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В 2013 году у них появились рожденные от суррогатной матери двойняшки Лиза и Гарри. Примечательно, что познакомил будущую пару бывший муж певицы Филипп Киркоров.

Ранее Яна Поплавская прокомментировала появление в соцсетях фото Аллы Пугачевой с уехавшими в Израиль другими российскими артистами. Актриса уверена, что интерес к покинувшим Россию звездам к «их ужасу» скоро угаснет.