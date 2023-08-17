Приемный сын Зверева рассказал, почему отец вычеркнул его из завещания Стилист Зверев вычеркнул приемного сына из завещания из-за разногласий

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Приемный сын Сергея Зверева рассказал, что отец вычеркнул его из завещания из-за возникших между ними разногласий. В интервью Пятому каналу он объяснил, что считает виновницей конфликта директора артиста, которая специально настраивала Зверева-старшего против него. Ссоры также возникали из-за желания Сергея-младшего познакомиться с родной матерью. Он объяснил изданию, что отец посчитал это предательством.

Отец звонил: «Света мне сказала, что ты в ‚Олимпе‘, в отеле, с иглой ходишь, пьешь... Ты ко мне в квартиру вламывался». Приплыли <...> Чужому человеку помогать в плане погашения ипотеки, содержать, водить его в рестораны, чужого человека. А сын находится в 80 км от Москвы, от квартиры до квартиры. Считаю, что это неправильно, — поделился сын стилиста.

Зверев-младшей обосновался в подмосковной Коломне. Он живет в доме тяжелобольного лежачего мужчины и ухаживает за ним, благодаря чему не платит за аренду. Сын шоумена устроился звукооператором и световым художником в местном Доме культуры. Он также жалуется на астму и острый бронхит. Посетить врача Зверев-младший не может — у него нет ни прописки, ни регистрации, а на частную медицину денег не хватает.

Светский журналист Алексей Остудин выразил мнение, что главной причиной разногласий стал разный образ жизни. Сын стилиста не интересовался миром шоу-бизнеса и вырос обычным парнем, предположил он.

Главная причина охлаждения их отношений скорее в том, что действительно сыну неинтересно. Неинтересен мир шоу-бизнеса. Вырос такой обычный парень, негламурный абсолютно. И рядиться, и краситься ему как-то не хотелось. Наверное, это и разочаровало Сергея Зверева, — пояснил Остудин.

По словам Зверева-младшего, ему обидно, что он сам оказался практически на улице, пока отец готов помогать другим. Он отмечает, что если бы остался в детском доме, то получил бы жилплощадь. Отец тем временем, как уточняет сын стилиста, исключил его из завещания. Зверев-младший добавил, что бороться за квартиру и портить из-за этого отношения не собирается. Он заключил, что не держит зла на артиста и надеется, что однажды тот найдет силы пойти на примирение.

В 2023 году Сергею Звереву исполнилось 60 лет. Стилист усыновил ребенка в 1996 году, когда тому было три года. Сотрудники детдома предупреждали, что у мальчика много проблем со здоровьем. В воспитании сына парикмахеру помогала мать Валентина Зверева.