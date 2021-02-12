Приехавшую к Галкину Бузову застыдили за отсутствие нижнего белья

https://static.news.ru/photo/3109b872-6eb2-11eb-a1eb-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова приехала на телевидение на съёмки к Максиму Галкину в коротком белом платье. Образ певица также дополнила кожаными ботфортами на каблуках.

Внешний вид артистки вызвал волну возмущения в Сети, её заподозрили в отсутствии нижнего белья.

Свой откровенный наряд, в котором она появилась на Первом канале, Бузова запечатлела на своей странице в Instagram. В сторис артистка под свою новую песню «Грустный трек» обращается к одиноким подписчикам с просьбой любить себя.

Подписчики обратили внимание на платье певицы, они также заметили, что на ней не было белья. «Оля, где лифчик?», «Опять грудь нараспашку», «С каждым разом наряд всё короче и короче», написали в комментариях.

buzova86/instagram.com

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном в свой 35-летний юбилей. Пара находилась в отношениях полтора года и даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Бузова обвинила приятеля в недостойном поведении. Сейчас поющая ведущая одна. Она тяжело переживает разрыв и даже порядком похудела от стресса.

Как писал NEWS.ru, из-за переживаний у Бузовой диагностировали проблемы со здоровьем, в результате она уехала в оздоровительный центр в Подмосковье.