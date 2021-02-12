Приехавшую к Галкину Бузову застыдили за отсутствие нижнего белья

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова приехала на телевидение на съёмки к Максиму Галкину в коротком белом платье. Образ певица также дополнила кожаными ботфортами на каблуках.
Внешний вид артистки вызвал волну возмущения в Сети, её заподозрили в отсутствии нижнего белья.
Свой откровенный наряд, в котором она появилась на Первом канале, Бузова
Подписчики обратили внимание на платье певицы, они также заметили, что на ней не было белья. «Оля, где лифчик?», «Опять грудь нараспашку», «С каждым разом наряд всё короче и короче», написали в комментариях.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном в свой 35-летний юбилей. Пара находилась в отношениях полтора года и даже сыграла свадьбу на Мальдивах. Бузова обвинила приятеля в недостойном поведении. Сейчас поющая ведущая одна. Она тяжело переживает разрыв и даже порядком похудела от стресса.
Как писал NEWS.ru, из-за переживаний у Бузовой диагностировали проблемы со здоровьем, в результате она уехала в оздоровительный центр в Подмосковье.