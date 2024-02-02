«Претензии снаружи»: Жорин объяснил запрет Верки Сердючки в ОАЭ Жорин: Сердючке запретили въезд в ОАЭ из-за стремления страны к аполитичности

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Верка Сердючка

Власти ОАЭ запретили въезд украинскому певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, потому что страна хочет быть аполитичной, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, в Абу-Даби хотят, чтобы войны и претензии иностранцев оставались «снаружи».

Как отмечает адвокат, в ОАЭ исходят из того, что людям, которые там проживают, должно быть комфортно. Поэтому не приветствуются никакие межнациональные или межконфессиональные конфликты. Все те, кто там находится, обязаны с уважением относиться в первую очередь к законам Эмиратов, обычаям, религии, а также друг к другу, подчеркнул Жорин.

Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это «снаружи». У нас это делать не нужно. Руководство этой страны действительно построило максимально комфортные условия для жизни, занятий бизнесом. Они никому не позволят нарушить эту атмосферу. На мой взгляд, это правильно и справедливо. Эмираты выстраивают отношения со всеми странами по принципу «уважайте наши порядки и милости просим», — уверен адвокат.

Ранее Андрей Данилко подтвердил информацию о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ. При этом артист узнал об ограничениях из новостей, а официальные бумаги он получил всего несколько дней назад.

По данным Telegram-канала Mash, Сердючке закрыли въезд в Эмираты после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта. Отмечается, что украинский артист позволял себе оскорбления в адрес России и русских.