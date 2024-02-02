Власти ОАЭ запретили въезд украинскому певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, потому что страна хочет быть аполитичной, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, в Абу-Даби хотят, чтобы войны и претензии иностранцев оставались «снаружи».
Как отмечает адвокат, в ОАЭ исходят из того, что людям, которые там проживают, должно быть комфортно. Поэтому не приветствуются никакие межнациональные или межконфессиональные конфликты. Все те, кто там находится, обязаны с уважением относиться в первую очередь к законам Эмиратов, обычаям, религии, а также друг к другу, подчеркнул Жорин.
Эмираты дают однозначный сигнал: если хотите конфликтовать, воевать друг с другом, предъявлять претензии, пожалуйста, делайте это «снаружи». У нас это делать не нужно. Руководство этой страны действительно построило максимально комфортные условия для жизни, занятий бизнесом. Они никому не позволят нарушить эту атмосферу. На мой взгляд, это правильно и справедливо. Эмираты выстраивают отношения со всеми странами по принципу «уважайте наши порядки и милости просим», — уверен адвокат.
Ранее Андрей Данилко подтвердил информацию о пожизненном запрете на въезд в ОАЭ. При этом артист узнал об ограничениях из новостей, а официальные бумаги он получил всего несколько дней назад.
По данным Telegram-канала Mash, Сердючке закрыли въезд в Эмираты после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта. Отмечается, что украинский артист позволял себе оскорбления в адрес России и русских.