«Пресытилась огородами, лучше петь»: преклонит ли Лолита колени ради сцены?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Оскандалившаяся после «голой» вечеринки певица Лолита Милявская пообещала поклонникам выпустить новые песни. Пустят ли артистку на сцену, что она планирует делать в ближайшее время?

Где сейчас Лолита

В своих социальных сетях артистка анонсировала выход новых композиций после бойкота на телевидении. Лолита призналась, что два дня провела «вниз головой с кустами» на огороде и ей это надоело.

«Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я пресытилась кустами, огородами, всем чем угодно, выдохнула. Сейчас вылечу глаз, нормализую давление — и клип снимать, видосики пилить и треки вам показывать», — сказала Милявская в записанном ею видеоролике.

Лолита добавила, что уже начала сотрудничать с хорошей командой по съемкам клипа и находится с ней на постоянной связи. Второй трек, как уточнила исполнительница, находится в работе.

После отпуска Милявская хочет вернуться в студию. Лолита также заявила, что научилась не перетруждаться и жить по самочувствию, и призвала не делать культ из работы и личной жизни.

Некоторые поклонники испугались за здоровье артистки. Фанаты посоветовали ей беречь себя и внимательно относиться к здоровью, а также принимать необходимые препараты для поддержания работы сердца.

«Лола, нужно ежедневно принимать препараты от гипертонии, чтобы не было так, берегите себя», — призвала пользовательница.

«Лолита, умоляем! Берегите себя, ведь вы нам очень нужны, с вами жизнь наполняется счастьем», — добавила Алечка.

«Ох, Лолита, вы же такая умная! Как могло так случиться, что довели себя до такой степени? Надо всем заниматься в пределах разумного», — подчеркнула Фарида Яруллина.

«Лолочка, ну вы даете! Тут в обычном режиме сосуды готовы лопнут от такой погоды и магнитных бурь, а вы ещё и в саду. Берегите себя», — переживает K.S.W.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Готовы ли в России к возвращению Лолиты

В Telegram-канале артистки поклонники поддерживают артистку в желании вернуться к творческой деятельности. Фанаты призывают звезду показать, что она «восстала из пепла» и преодолела невзгоды.

«Мы этого дождались. Лолита, покажи всем, что ты восстала из пепла. И пусть увидят все, что человек ты искренний. Даже те, кто в тебе разочаровался, по их мнению. Пусть увидят, а дальше решают сами. Лолита Милявская — огонь», — поддержал Милявскую ее подписчик Илья Попов.

«Лолочка, и это правильно! Отдых был вам необходим и явился ещё большей мотивацией. Все, что ни делается, как говорится, [к лучшему]. Обнимаем вас всем сердцем и ждем новых творческих проектов!» — добавила Оля Соснова.

«Слава богу, черная полоса позади. Пережили вы ее очень достойно! Вы реально пример для подражания, как нужно переживать сложности», — подчеркнула Ирина, добавив смайлик в виде сердца.

Правда, не все готовы к возвращению Лолиты. Некоторые пользователи Сети все еще ждут извинений артистки за участие в «голой» вечеринке.

«Убрать пошлую дамочку с экранов! Лолита — безвкусие!» — призывает читательница StarHit.

«Уже не знает, как к себе внимание привлечь. Огород, уборка дома, „пою за еду“. Как это все отвратительно... Людям она запомнится ползущей по полу в белом прозрачном наряде эскортницы», — считает другая подписчица издания.

«Чтобы вернуться, нужно преклонить колени и извиниться, а она ж непокорная», — отмечает одна из пользовательниц Telegram.

При этом продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru подчеркивал, что звезда не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке и несколько раз отмечала, что ей не за что извиняться.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая, примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, что Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — заявил продюсер.

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